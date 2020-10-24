В Челябинской области за сутки подтверждено 136 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 136 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 школьников).

Региональный минздрав сообщает еще о трех умерших зараженных. У всех официальной причиной смерти названы хронические патологии, ковид был сопутствующей инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 19 тысяч 240 инфицированных, 598 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 149.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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