В Челябинской области за сутки подтверждено 136 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 136 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 школьников).
Региональный минздрав сообщает еще о трех умерших зараженных. У всех официальной причиной смерти названы хронические патологии, ковид был сопутствующей инфекцией.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 19 тысяч 240 инфицированных, 598 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 149.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 23.10.20
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