В Челябинске возбуждены уголовные дела по факту «слива» бюджетных денег в реку Миасс

В Челябинске возбуждены уголовные дела по фактам халатности и хищения бюджетных средств при очистке реки Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, работы проводились в рамках национального проекта «Экология». Контракт на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс заключен между ООО «Акватехника» и министерством экологии области.

При исполнении контракта были допущены грубые нарушения. Однако заказчик работу принял. Ущерб составил превысил 12 млн рублей.

По результатам проведенных доследственных проверок СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при приемке работ по контракту.

Кроме того, ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц из числа работников ООО «Акватехника» по факту хищения бюджетных средств, полученных в счет оплаты работ по очистке акватории реки Миасс.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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