На Южном Урале в 2,5 раза вырос спрос на геолокационные сервисы

Бизнес Челябинской области в этом году переходит на онлайн-мониторинг.

Чтобы оптимизировать маршрут водителей компании, повысить эффективность работы экспедиторов и курьеров или ускорить выезд ремонтных бригад – работодатели используют web-интерфейсы и онлайн-карты. Посмотреть местоположение ближайшего сотрудника до адресата заявки и оперативно отправить его на вызов челябинским предприятиям помогает сервис «Контроль кадров». По данным аналитиков МегаФона, спрос на такое телеком-решение на Южном Урале в этом году вырос в 2,5 раза.

«Челябинская область занимает почетное третье место по внедрению технологий онлайн-мониторинга среди субъектов Урала, уступая Пермскому краю и лидеру – соседней Свердловской области. В 2020 по этому показателю корпоративный рынок обогнал коллег из Кировской и Тюменской областей, заключив контракты с крупными ритейлерами и предприятиями малого бизнеса», – рассказала руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Челябинской области Мария Мартынова. В пресс-службе сотового оператора также пояснили: традиционно услугу «Контроль кадров» внедряют транспортные компании, курьерские службы – в районных областных центрах, а также сервисы доставки и продуктовые сети Челябинска.

Знать, где находятся сотрудники и смотреть на онлайн-карте не отклонились ли они от заданного маршрута также предпочитают на крупных предприятиях региона, где есть свои подразделения логистики, водители, мерчандайзеры. Решение помогает снизить затраты при эксплуатации транспорта. В этом году сервис стал также актуален для сотрудников с разъездным характером работы в сфере торговли, строительства, среди энергосбытовых компаний.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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