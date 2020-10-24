Защитникам Челябинского бора удалось сдвинуть дело с мертвой точки

Защитникам Челябинского городского бора удалось сдвинуть дело с мертвой точки.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня челябинские активисты собирались прогуляться от «Gagarin Residence», рядом с которой собираются построить четыре 24-этажки к обкомовским дачам. «Попытаемся выяснить, готов ли губернатор выйти к горожанам из своего инстаграма», – заявляли они. Общественники хотел пообщаться с главой региона о двух десятках участков городского бора, выведенных из охранной зоны.

Но встретиться с губернатором ожидаемо не удалось, так как активисты не дошли до обкомовских дач – возле «Gagarin Residence» их перехватили член Общественной палаты России Олег Дубровин, председатель комитета по экологии ЗСЧО Михаил Махов и первый вице-спикер южноуральского парламента Олег Голиков.

Они дружно заверили собравшихся в своем беспокойстве о судьбе бора и попытались перевести разговор с застройки леса на необходимость снижать антропогенную нагрузку на памятник природы.

«Надо развивать сады в других районах города», – говорил Дубровин.

«Охранный статус бор не спасает. В год сюда ходят 3,5 млн человек. Суть в том, что нужно выстроить диалог», – убеждал Махов.

«Губернатор не придет, пока у вас не будет серьезной петиции», – объяснял Голиков.

Но оказалось, что петиция есть. И одно из ее требований – вернуть выведенным из ООПТ участкам охранный статус. И даже список этих участков защитники бора подготовили.

В итоге на базе экологического комитета ЗСЧО решили создать рабочую группу, которая целенаправленно будет заниматься бором. Как всегда, обещали позвать всех желающих, но потом попросили составить список. Первую встречу назначили на грядущей неделе – будут решать, кого призвать к ответу за бор. Голиков заверил: «Никакой стройки не будет, пока мы с вами во всем не разберемся».

Между тем, общественники подготовили обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность выдачи разрешения на застройку территории спорткомплекса «Полет». Дело в том, что статус этого участка разрешает строительство зданий гостиничного типа только при условии, что не 70% территории будет занято спортивными сооружениями. Получается, что из 24 этажей 17 должны быть заполнено спортсекциями и залами. И так в каждом из четырех зданий. Но застройщик заявляет «комплекс апартаментов гостиничного типа со спортивной составляющей», что не соответствует статусу участка.

Челябинск, Светлана Намская

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