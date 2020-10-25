В Челябинской области за сутки умерли 7 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 133 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о семи умерших зараженных. Четверо из них – мужчины 71 и 79 лет и женщины 86 и 87 лет скончались непосредственно от ковида. пациент, 79 лет;

У остальных официальной причиной смерти названы хронические патологии, ковид был сопутствующей инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 19 тысяч 373 инфицированных, 605 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 153.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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