На Южном Урале 15-летняя девочка устроила поножовщину

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, в субботу, 24 октября, в селе Русская Теча 15-летняя девочка поссорилась с 14-летней и ударила ее ножом.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Копейска.

Уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», ответственность по которой наступает с 14 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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