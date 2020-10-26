Скончались еще 7 южноуральцев, зараженных COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 138 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 6 школьников.

Региональный минздрав сообщил еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от ковида умерли 40-летняя женщина и мужчины 59 и 62 лет. Еще у троих официальной причиной смерти стали хронические заболевания, а 80-летний мужчина скончался от острого инфаркта миокарда, развившегося на фоне инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом с начала пандемии в регионе подтверждено 19 тысяч 511 случаев заболевания COVID-19, 612 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 156.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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