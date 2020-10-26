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Понедельник, 26 октября 2020, 12:38 мск

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Дождь, снег и гололед: Южный Урал оказался во власти циклона

Южный Урал оказался во власти циклона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки начались еще ночью, сейчас снег, дождь или все вместе идут на территории от Снежинска и Верхнего Уфалея до Троицка, включая Кыштым и Южноуральск. Фронт постепенно сдвигается на восток.

Однако, согласно прогнозу синоптиков, снег с дождем, местами сильные и очень сильные, будут идти до конца сегодняшнего дня. 27 октября осадки местами прекратятся, но в ряде территории их интенсивность просто ослабнет. Причем, сегодня к вечеру похолодает, и образуется сильная гололедица.

Челябинск, Павел Зварзин

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