15-летняя южноуральская школьница пыталась сбежать в Москву.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, днем 24 октября в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска обратилась 33-летняя жительница Копейска, заявившая, что ее 15-летняя дочь рано утром ушла из дома в школу и не вернулась, на звонки не отвечает.

Мать предполагала, что девочка могла улететь в Москву на каникулы, где ее уже ждал друг, ранее приехавший из Копейска.

Сотрудники транспортной полиции проверили московские рейсы и выяснили, что пассажиров, уже отправившихся в Москву и готовящихся к вылету, школьницы нет. Юную копейчанку обнаружили в поезде «Челябинск – Москва»: в Златоусте ее сняли с маршрута и передали родителям.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.10.20

Судебный процесс по делу экс-мэра Челябинска завершится в закрытом режиме. / «Нет таких данных»: Онищенко развеял слухи о российской вакцине от коронавируса. / «Реферат сомнительного качества»: эксперты в очередной раз раскритиковали южноуральскую терсхему обращения с отходами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»