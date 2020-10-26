15-летняя южноуральская школьница пыталась сбежать в Москву.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, днем 24 октября в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска обратилась 33-летняя жительница Копейска, заявившая, что ее 15-летняя дочь рано утром ушла из дома в школу и не вернулась, на звонки не отвечает.
Мать предполагала, что девочка могла улететь в Москву на каникулы, где ее уже ждал друг, ранее приехавший из Копейска.
Сотрудники транспортной полиции проверили московские рейсы и выяснили, что пассажиров, уже отправившихся в Москву и готовящихся к вылету, школьницы нет. Юную копейчанку обнаружили в поезде «Челябинск – Москва»: в Златоусте ее сняли с маршрута и передали родителям.
Челябинск, Павел Зварзин
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