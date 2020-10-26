В Челябинской области растет коэффициент распространения коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Челябинске остается напряженной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный показатель инфицированности вырос с 5,2 на каждую тысячу населения до 5,6.

Коэффициент распространения (то есть, сколько человек заражает один заболевший) вырос 1,01 (23 октября) до 1,21.

Наиболее проблемными остаются Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Златоуст.

Всего для ковидных больных в стационарах организовано 6 тысяч 179 коек, что составляет 20% от всего коечного фонда области и соответствует общероссийской статистике.

В ближайшее время собираются открыть дополнительные места для коронавирусных больных в Миассе и Южноуральске. Последнему придется обслуживать еще и Троицк, в котором число заболевших растет, а мест в больнице уже не осталось.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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