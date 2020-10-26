В храме на Алом поле обнаружили фрески, созданные в начале прошлого века

В челябинском храме Александра Невского на Алом поле обнаружили фрески, созданные в начале прошлого века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в храме идет реставрация. Сняв толстый слой штукатурки, реставраторы обнаружили лики святых и библейские сюжеты, нанесенные на стены и своды.

Судя по фотографиям, они неплохо сохранились, и их можно восстановить.

Напомним, храм Александра Невского начали строить в 80-х годах XIX века и завершили к 1916 году. Проект разработал известный российский зодчий Александр Померанцев, а расписывали храм местные художники, в том числе из мастерской Ощепкова.

В 1930 году храм закрыли и, отремонтировав (все росписи замазали краской) отдали типографии газеты «Челябинский рабочий», а затем разместили в здании склад военного имущества, еще позже – планетарий.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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