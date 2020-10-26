В поликлиники Челябинска и Магнитогорска идут ревизоры

В минздраве Челябинской области создана спецкомиссия, которая будет проверять качество оказания амбулаторно-поликлинической помощи. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.
Как уже сообщал «Новый День», южноуральцы завалили органы власти жалобами на работу поликлиник. Основные претензии: не дозвониться, не дождаться визита врача, в самой поликлинике приема приходится ждать часами, при этом потоки больных с положительными результатами тестов или подозрением на коронавирус и остальных пациентов не разведены: зачастую их принимают в соседних или даже в одном кабинете.
Проверки начнут с Челябинска и Магнитогорска.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 26.10.20
В храме на Алом поле обнаружили фрески, созданные в начале прошлого века. / «Экономически неэффективно и не по-хозяйски»: возведение «долгостроев» заново оплатят из бюджета. / В Челябинской области растет коэффициент распространения коронавируса. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube