В поликлиники Челябинска и Магнитогорска идут ревизоры

В минздраве Челябинской области создана спецкомиссия, которая будет проверять качество оказания амбулаторно-поликлинической помощи. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральцы завалили органы власти жалобами на работу поликлиник. Основные претензии: не дозвониться, не дождаться визита врача, в самой поликлинике приема приходится ждать часами, при этом потоки больных с положительными результатами тестов или подозрением на коронавирус и остальных пациентов не разведены: зачастую их принимают в соседних или даже в одном кабинете.

Проверки начнут с Челябинска и Магнитогорска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.10.20

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