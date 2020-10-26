В очередь! Южноуральские водители не могут решить свои проблемы через портал госуслуг

В Челябинской области возникли проблемы с подачей заявок и документов на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал госуслуг.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГИБДД ситуацию объясняют «техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг».
Меры по восстановлению взаимодействия принимаются, но пока подать заявки и документы можно только непосредственно в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД в порядке электронной или «живой» очереди.
При этом обязательны маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 26.10.20
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