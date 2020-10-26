В очередь! Южноуральские водители не могут решить свои проблемы через портал госуслуг

В Челябинской области возникли проблемы с подачей заявок и документов на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал госуслуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГИБДД ситуацию объясняют «техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг».

Меры по восстановлению взаимодействия принимаются, но пока подать заявки и документы можно только непосредственно в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД в порядке электронной или «живой» очереди.

При этом обязательны маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.10.20

В поликлиники Челябинска и Магнитогорска идут ревизоры. / В храме на Алом поле обнаружили фрески, созданные в начале прошлого века. / «Экономически неэффективно и не по-хозяйски»: возведение «долгостроев» заново оплатят из бюджета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»