В Челябинске из-за непогоды отменили или задержали все утренние авиарейсы

Погода внесла коррективы в работу челябинского аэропорта: из-за сильного ветра часть рейсов задержана, часть отменена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам аэропорт работает в штатном режиме, коррективы в схему рейсов вносят авиакомпании.

Согласно онлайн-табло аэропорта со вчерашнего вечера задержан рейс на Москву, на более позднее время перенесены утренние рейсы в Краснодар, Санкт-Петербург и 2 в Москву. Не менее чем до полудня отложено прибытие ночных рейсов из этих городов, а также самолета, следующего по маршруту Москва – Пермь – Челябинск, который должен был прилететь еще 12 часов назад.

По информации аэропорта, отменены второй рейс в Санкт-Петербург, в Ханты-Мансийск и три рейса в Москву.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.10.20

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