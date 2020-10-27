В Интернете начали торговать несуществующими билетами на соревнования по фигурному катанию

В Интернете развернулась бойкая торговля билетами на соревнования по фигурному катанию. Предлагаются билеты на четвертый и пятый этапы Кубка России по фигурному катанию, которые состоятся в Казани и Москве, а также на чемпионат России в Челябинске и этап Гран При «Кубок Ростелекома» в Москве.

Однако, как сообщили РИА «Новый День» в министерстве спорта Челябинской области, в реальности продажа билетов еще не началась.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) убедительно просит всех поклонников фигурного катания не попадаться на уловки мошенников. В ближайшее время на официальном сайте ФФККР www.fsrussia.ru появится информация об официальных распространителях билетов на эти мероприятия», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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