Показатели смертности зараженных коронавирусом в Челябинской области выходят на новое плато

В Челябинской области за сутки подтверждено 145 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у одного школьника.

Региональный минздрав сообщает еще о семи умерших зараженных (такая цифра озвучивается третий день). Неспосредственно от коронавируса умерла 74-летняя женщина, у остальных официальной причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 19 тысяч 656 случаев заболевания COVID-19, умерли 619 человек (непосредственно от коронавируса – 157).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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