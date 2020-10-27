Транспорт не ходит, благоустройство сдуло: Челябинск опять не оказался не готов к снегопаду

Челябинск опять не оказался не готов к первому серьезному снегопаду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане в соцсетях делятся фотографиями и сообщениями: дороги не чищены, транспорт не ходит, ветер разносит «благоустройство».

«На дорогах гололедица, транспорт испытывает проблемы на подъемах, – пишут в группе «Челябинский транспорт». – В связи с погодными условиями закрыты для оборота все трамвайные кольца: Ворошилова, КБС, Копровый, Першино. Движение осуществляется без фактического расписания».

Горожане вторят: «У меня сегодня мой 22-ой трамвай вовремя не пришел. И вообще они сегодня с Чичерина как-то ехать не хотели. Я постоял какое-то время, и пришлось идти на маршрутку, и то чуть не опоздал на работу. Как первый сильный снег, так в городе транспортный коллапс – трамваи не едут, с рельс сходят и тому подобная фигня. Зима вечно приходит внезапно».

«От Чичерина до Черкасской ни одной машины дорожной службы, в Шаголе и Парковом так же. По радио рассказывают сказки про усиленную работу по уборке снега».

«На Энтузиастов крайние полосы и переходы – валы снега. Прямо отчаяние охватывает. Переход Сони Кривой и Энтузиастов – дорога детей в школу. Перейдя этот широченный переход по льду (снег убрали, а лед ровным слоем лежит), дети должны преодолеть валы снега на этом жесточайшем ветру и как то перемещаться к школе. Зато заборы...»

«Пожалуйста, пните того, кто отвечает за уборку снега: пусть начнут уже чистить тротуары. Я даже дорогу перейти нормально не могу. Перекресток Ленина и Лесопарковой: слой снега выше щиколотки! Мешают ограждения? Ну, так почему студенты должны страдать? А там, где лицо Эйнштейна, – там же вообще ужас! Главное, дорожку почистили, а где скамейки плевать, сам растает?

Нет, это совсем ни в какие ворота. То, что пешеход в Челябинске будет страдать – это давно понятно, но я специально посмотрел: там даже автомобилисты с парковки выйти не могут, снег по колено».

Горожане пишут, что на дорогах, как всегда, полно машин на летней резине, хотя первый снегопад прошел еще в субботу, и с тех пор те, кто зимы не ожидал, вполне мог успеть «переобуться». Теперь же такие автомобили создают заторы и устраивают ДТП.

Ветер, меж тем, продолжает свирепствовать: в сквере на улице Орджоникидзе – буквально под окнами администрации Советского района – перевернул новые скамейки.

На Тополиной аллее повалил недавно высаженные деревья – их не закрепили колышками и растяжками.

Отметим, что к ночи ветер должен ослабнуть. Завтра, 28 октября, существенных осадков и сильного ветра не ожидается. Зато возможен небольшой потоп: днем потеплеет до +3, и все сегодняшние сугробы начнут таять.

Челябинск, Павел Зварзин

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