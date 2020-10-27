Экс-мэра Челябинска хотят отправить в колонию строгого режима

Экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева предложили отправить в колонию строгого режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Центральном районном суде состоялись прения сторон по делу бывшего главы городской администрации, которого обвиняют в получении взятки в размере 2,5 млн рублей.

Напомним, что санкции статьи 290 УК РФ (часть 6) «Получение взятки в особо крупном размере», вменяемой Тефтелеву, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако с учетом того, что бывший мэр вину признал и заключил досудебное соглашение, гособвинитель запросил для него

6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, последующим лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет и со штрафом в размере 75 миллионов рублей.

Защита заявляла о безупречной трудовой деятельности клиента (во время которой он и получил взятку), его возрасте и участии в благотворительных организациях. И просила ограничится штрафом.

Сам Тефтелев в очередной раз сообщил о раскаянии и просил оставить его под домашним арестом, пока приговор не вступит в законную силу.

Вердикт суда будет оглашен 28 октября.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.10.20

Международное право отходит на второй план: Госдума одобрила пакет поправок, связанных с реформой Конституции. / «У нас отсутствует вертикаль выполнения даже президентских поручений»: в Госдуме снова поспорили о «майских указах» Путина. / Транспорт не ходит, благоустройство сдуло: Челябинск опять оказался не готов к снегопаду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»