Южноуральского полицейского отправили в колонию за «сотрудничество» с похоронной компанией

В Усть-Катаве бывший сотрудник полиции осужден за получение взятки от похоронной компании за передачу сведений об умерших.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, бывший начальник смены дежурной части отдела полиции получил взятку в размере 21 тыс рублей от директора ООО «Ангел», занимающегося организацией похорон и связанных с ними услуг. Взамен полицейский должен был оперативно передавать компании информацию о только что умерших гражданах.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах сроком на три года.

Кроме того, с осужденного взыскана сумма взятки в размере 21 тыс рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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