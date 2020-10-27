В Челябинской области с начала года уничтожили почти 4 тысячи кубов леса

В Челябинской области за неполные 10 месяцев 2020 года уничтожено 3,7 тысяч кубометров леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении лесами, всего было выявлено 175 случаев незаконной рубки. Возбуждено 131 уголовное дело. Правда, к ответственности по ним пока привлечено всего 27 человек, еще 34 ответят по административному кодексу.

Сумма наложенных штрафов составила 4,8 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.10.20

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