В парке «Северо-Западный» незаконно вырубили деревья

В Челябинске возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители северо-запада Челябинска еще месяц назад сообщили, в лесу расположенном рядом с микрорайоном «Парковый» между Краснопольским и Комсомольским проспектами началось строительство: тяжелая техника повредила плодородный слой почвы, вырублены деревья и кустарники.

Эта территория относится к парку «Северо-Западный», через который проложена улица Лиственная, ведущая к коттеджному поселку, уютно расположившемуся внутри лесного массива.

Граница парка волшебным образом проходит по границе поселка, а вот подъезжать к коттеджам приходится через лес. Обитателям, походе это надоело и они решили сделать себе дорогу, а поскольку на пути у них встали березы и сосны – их вырубили.

Горожане утверждают, что уничтожено несколько десятков деревьев. Полиция насчитала 8 и оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», санкции которой штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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