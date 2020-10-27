Беременная копейчанка умерла в очереди к врачу

В Копейске в очереди к врачу умерла молодая женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в женской консультации горбольницы №1, где женщина наблюдалась по беременности.

Следственный комитет начал проверку.

Копейск, Ольга Арсентьева

Копейск. Другие новости 27.10.20

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