В южноуральском парламенте освободили место для человека Текслера

В Законодательном Собрании Челябинской области освободили местно для человека губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сложении депутатских полномочий заявил главный врач областной клинической больницы Дмитрий Альман. На ближайшем заседании ЗСЧО его прошение удовлетворят.

Мандат Альмана передадут директору ОТВ Олегу Герберу, приехавшему в регион в 1019 году по приглашению Алексея Текслера. Он пытался пройти в региональный парламент по партийному списку, возглавив региональную группу в Коркинском районе. Но там «Единая Россия» набрала менее 40% голосов, что не позволило Герберу получить мандат.

Теперь он займет место Альтмана, причины самоотвода которого пока не сообщаются.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.10.20

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