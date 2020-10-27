В южноуральском парламенте освободили место для человека Текслера

В Законодательном Собрании Челябинской области освободили местно для человека губернатора.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сложении депутатских полномочий заявил главный врач областной клинической больницы Дмитрий Альман. На ближайшем заседании ЗСЧО его прошение удовлетворят.
Мандат Альмана передадут директору ОТВ Олегу Герберу, приехавшему в регион в 1019 году по приглашению Алексея Текслера. Он пытался пройти в региональный парламент по партийному списку, возглавив региональную группу в Коркинском районе. Но там «Единая Россия» набрала менее 40% голосов, что не позволило Герберу получить мандат.
Теперь он займет место Альтмана, причины самоотвода которого пока не сообщаются.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 27.10.20
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