Среднее арифметическое: экс-мэру Тефтелеву вынесли приговор

Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву вынесли приговор.

Как уже сообщал «Новый День», бывшему главе городской администрации вменяли получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Санкции статьи 290 УК РФ (часть 6) «Получение взятки в особо крупном размере», вменяемой Тефтелеву, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако с учетом того, что бывший мэр вину признал и заключил досудебное соглашение, гособвинитель запросил для него 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, последующим лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет и со штрафом в размере 75 миллионов рублей.

Защита заявляла о безупречной трудовой деятельности клиента (во время которой он и получил взятку), его возрасте и участии в благотворительных организациях. И просила ограничиться штрафом.

Суд учел пожелания обеих сторон.

«Установлено, что с сентября 2015 года по апрель 2019 года осужденный, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора области, совместно с начальником управления капитального строительства получил от руководителя строительной организации частями взятку в сумме 2,5 миллиона рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. – Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года».

Арест на имущество Тефтелева и его сына на общую сумму свыше 60 миллионов рублей сохранен.

Кроме того, Тефтелев лишен медалей орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда. Некоторое время он проведет в СИЗО, так как прокуратура сочла вердикт слишком мягким и намерена его обжаловать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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