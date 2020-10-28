В Челябинской области за сутки выявлено почти 150 инфицированных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 1 школьника.
Региональный минздрав сообщает еще о трех умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса скончался 65-летний мужчина, 82-летняя женщина умерла от острого инфаркта миокарда, развившегося на фоне инфекции, причиной смерти еще одной пациентки стало хроническое заболевание.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 19 тысяч 804 случая заболевания COVID-19, умерли 622 человека (непосредственно от коронавируса – 158).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 27.10.20
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