В Челябинской области за сутки выявлено почти 150 инфицированных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 1 школьника.

Региональный минздрав сообщает еще о трех умерших зараженных. Непосредственно от коронавируса скончался 65-летний мужчина, 82-летняя женщина умерла от острого инфаркта миокарда, развившегося на фоне инфекции, причиной смерти еще одной пациентки стало хроническое заболевание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 19 тысяч 804 случая заболевания COVID-19, умерли 622 человека (непосредственно от коронавируса – 158).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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