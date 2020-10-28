В Челябинске варварски «распахали» только что благоустроенный бульвар на проспекте Ленина

В Челябинске варварски «распахали» только что благоустроенный пешеходный бульвар на проспекте Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы сегодня возмутились качеством уборки пешеходной зоны проспекта Ленина от ЮУрГУ до Алого поля: обезображенные свежие газоны, засыпанный землей тротуар, валы грязного снега у скамеек. «Это всю зиму так будет?» поинтересовались горожане.

Напомним, что в этом году на центральном бульваре практически завершилось благоустройство: там обновили газоны и плитку, установили газоны и малые архитектурные формы. Однако поле первого снега новые газоны оказались изуродованы.

Как пояснили РИА «Новый День» в администрации Центрального района Челябинска, согласно контракту, уборка на бульваре должна осуществляться только маломобильной техникой, а возле малых архитектурных форм – вручную. Однако подрядчик решил сэкономить и отправил на уборку трактор.

«Подрядчик будет оштрафован, – заявил глава района Виктор Ереклинцев. – в течение суток он вывезет вес снег, а весной восстановит газоны. Отныне уборка будет осуществляться в соответствии с контрактом».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.10.20

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