Южноуральские чиновники продали за бесценок 2 га берега уникального озера

В Челябинской области 2 гектара земли в прибрежной зоне уникального озера отдали за бесценок.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, что администрация Карабаша и коммерческая организация заключили договор купли-продажи земельного участка площадью более 20 тысяч квадратных метров на территории турбазы в поселке «Красный камень» по льготной цене в 200 тысяч рублей. Земельный участок при этом отнесен к категории земель особо охраняемых природных территорий.

Чиновники пояснили, что рассчитывали стоимость земли на основании постановления правительства Челябинской области о порядке определения цены при продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий и сооружений. А на это участке находился объект незавершенного строительства – нулевой цикл спального корпуса.

Через полгода участок перепродали другому юридическому лицу по цене, многократно превышающей первоначально оплаченную. Новый собственник разделили территорию на 11 самостоятельных частей и теперь продает их под индивидуальное жилищное строительство.

Однако прокуратура пришла к выводу, что фактически объекты недвижимости на земельном участке отсутствовали, поэтому он не мог быть продан по льготной схеме. Арбитражный суд Челябинской области с доводами прокурора согласился и сделку по продаже земельного участка признал недействительной.

«В связи с тем, что из являвшегося предметом договора земельного участка уже были образованы иные земельные участки, в качестве применения последствий недействительности сделки в доход бюджета Карабашского городского округа взыскано 2,7 млн рублей. Такая сумма определена судом на основании заключения проведенных по делу судебных экспертиз», – сообщили в прокуратуре.

Челябинск, Павел Зварзин

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