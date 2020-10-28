Сейфы Тефтелева: ФСБ показала, где экс-мэр Челябинска и Магнитогорска прятал деньги (ВИДЕО)

ФСБ опубликовало оперативную съемку обыска в доме экс-главы Челябинска и Магнитогорска Евгения Тефтелева.

Как уже сообщал «Новый День», Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова задержали в декабре 2019 года накануне в Магнитогорске с участием сотрудников ФСБ.

Бывшим чиновникам вменяли получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Тефтелев пошел на сделку со следствием и дал показания не только на себя, но и на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, главу администрации Челябинска Наталью Котову и директора ЮУ КЖСИ Наталью Салееву.

Суд учел активное сотрудничество, а также «безупречную трудовую деятельность», на которую упирала защита, и, констатировав что с сентября 2015 года по апрель 2019 года экс-чиновник частями получил взятку в размере 2,5 млн рублей. приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей.

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