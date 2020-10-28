ММК сохраняет позиции в топ-10 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

Журнал «Эксперт-Урал» опубликовал рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2019 года.

Рейтинг, в который вошли компании Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), Пермского края, республики Башкортостан и Удмуртии, составлен аналитическим центром «Эксперт» на основе методики, используемой федеральным рейтингом «Эксперт-400». Методика получила заключение PwC.

Участие в рейтинге «Эксперт-Урал-400» не имеет ограничений отраслевого характера: в рейтинге представлены компании практически всех основных сфер экономики. Место компаний в рейтинге определяется путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году. Холдинги, чья материнская организация находится на территории региона Большой Урал, оценивались по консолидированной отчетности. Магнитогорский металлургический комбинат с выручкой в 2019 году около 490 млрд рублей (по МСФО) занял в рейтинге седьмое место. Это один из самых высоких показателей среди компаний данного макрорегиона, не относящихся к нефтегазовому сектору. В недавно опубликованном федеральном рейтинге «Эксперт-400» ПАО «ММК» заняло 25-е место, а в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии Forbes – 15 место.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2019 г. Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и реализовано 11,3 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2019 г. составила $7,566 млрд, EBITDA – $1,797 млрд.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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