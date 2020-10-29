47% южноуральских автомобилистов водят на «троечку»

47% автомобилистов Челябинской области водят на «троечку» – такую оценку поставили сами южноуральцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адекватность водителей своего города жителей России попросил оценить автомобильный сайт Дром.

По его результатам 47% участников из Челябинской области выбрали вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» – 23%, за «Двойку» проголосовало тоже немало – 19%. Самая низкая оценка «Кол» набрала 7% среди челябинцев, а «Пятерку» южноуральским автомобилистам поставили лишь 4% респондентов.

Ответы в среднем по России немного отличаются: «пятерка» – 5%, «четверка» – 26%, «тройка» – 44%, «двойка» – 18%, «Ад кромешный» – 7%. Интересно, что по сравнению с таким же опросом в 2016 году автомобилисты стали водить хуже. Тогда положительные отметки «четыре и пять» суммарно набрали 37%, а в 2020 году – 31%.

Больше всего «отличников» ездит в Тюменской области – 10%, это в два раза чаще чем в среднем по стране. Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в республике Саха и Воронежской области – по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует республика Бурятия – 12% и Москва – 10%.

Челябинск, Павел Зварзин

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