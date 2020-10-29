К проблеме сохранения Челябинского городского бора подключается Генпрокуратура: проблемы окружающей среды обсуждались накануне на межрегиональном совещании с участием представителей надзорных органов и экспертов ОНФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральный прокурор РФ Игорь Ткачев попросил экспертов направить результаты общественных мониторингов и предложения по решению ряда вопросов в адрес Генеральной прокуратуры РФ, а также прокуратуры региона.

На Южном Урал речь, в первую очередь идет о сохранении Челябинский городской бор и введении моратория на любую застройку на его территории; инвентаризации городских лесов и элементов озеленения для обеспечения благоприятного проживания; создании Зеленого щита Челябинска; отмене инициативы министерства экологии области о создании функциональных зон на территории региональных ООПТ, где разрешены сплошные рубки.

В список первоочередных вопросов также включены принятие программы комплексной модернизации очистных сооружений на протяжении всей реки Миасс выше Шершневского водохранилища и доведения до надлежащего состояния Долгобродского канала и обеспечение его качественной работы.

Плюс ко всему предлагается пересмотреть стоимость деревьев при взимании компенсационной платы или штрафов: «Польза, приносимая деревом, сейчас несопоставима с установленной платой за один срубленный ствол», – заявляют в ОНФ.

Отметим, что на совещании присутствовал губернатор Алексей Текслер, поэтому общественники надеются, что их замечания и инициативы будут приняты во внимание и на региональном уровне.

Вопрос сохранения Челябинского городского бора поднимался на совещании отдельно. Представители Генпрокуратуры рекомендовали челябинскому минэкологии прекратить судебные разборки с челябинцами по поводу строительства в бору детской больницы и найти другое решение, которое бы учитывало интересы всех горожан.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.10.20

47% южноуральских автомобилистов водят на «троечку». / Ученые указали на связь чистоты воздуха и смертности от Covid-19. / Сейфы Тефтелева: ФСБ показала, где экс-мэр Челябинска и Магнитогорска прятал деньги (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»