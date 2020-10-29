В Челябинск вернулись НМУ

После нескольких ветреных дней в Челябинске вновь сложились условия для образования смога.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, до 19 часов 30 октября в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Аналогичная ситуация складывается в Карабаше и Коркино.

В этих городах объявлено предупреждение о НМУ первой степени, то есть возможно превышение концентрации одного или нескольких контролируемых веществ до 3 ПДК.

В таких случая населению рекомендуют ограничить пребывание на улице; проводить проветривание помещений только кондиционерами (при этом большинство моделей использовать при минусовых температурах нельзя – прим. РИА «Новый День»); занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах и как можно больше времени проводить за городом.

Челябинск, Павел Зварзин

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