В Челябинской области от коронавируса умерли сразу 6 человек

В Челябинской области за сутки подтвержден 151 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о 7 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались 6: мужчины 48, 71, 73 и 77 лет; женщины 82 и 70 лет. Причиной смерти еще одной пациентки стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 19 тысяч 955 инфицированных, 629 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 164).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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