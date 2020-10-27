Для больниц Магнитогорска приобрели аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы на благотворительные средства

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» направил почти 13,5 млн рублей, аккумулированных на благотворительном счете «Мы вместе», на приобретение медицинского оборудования для городских больниц.

Поскольку в условиях распространения коронавирусной инфекции медицинские учреждения испытывают острую необходимость, в частности, в аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторах, на средства, собранные в рамках благотворительной программы «Мы вместе», были приобретены два аппарата искусственной вентиляции легких МЕКICS MV 2000 (произведены в Корее); два аппарата искусственной вентиляции легких Oricare V8800 (произведены в США) и 75 кислородных концентраторов «JAY-5A» (произведены в Китае).

Социальная программа «Мы вместе», реализация которой началась в Магнитогорске в марте текущего года, изначально была ориентирована на оказание помощи одиноким пенсионерам, оказавшимся в сложной ситуации в условиях распространения коронавируса. Впоследствии Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников принял решение о расширении программы социальной поддержки «Мы вместе» и выделил свыше 500 млн рублей для помощи целому ряду категорий магнитогорцев. На эти средства были приобретены ноутбуки для школьников из малообеспеченных семей и молодых педагогов, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, которыми сегодня укомплектованы все школы г. Магнитогорска, медицинское оборудование (аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, инфузионные системы, перфузоры) для городских больниц.

Аппараты искусственной вентиляции легких были переданы в ГАУЗ «Городская больница №2» и ГАУЗ «Городская больница №3», специально для этого приехавший в Магнитогорск специалист столичной компании-дистрибьютора MedTrade уже настроил оборудование для работы.

Кислородные концентраторы будут переданы в различные медицинские организации по заявке управления здравоохранения г. Магнитогорска. Первая партия кислородных концентраторов, остро необходимых больным ковид, испытывающим трудности с дыханием, уже передана семи медучреждениям, в частности, городским больницам № 1, 2, 3 и другим. 50 кислородных концентраторов поступят в начале ноября.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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