В центре Троицке уничтожили деревья ради парковки

В центре Троицке вырубили деревья ради парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане обратили внимание, что на улице Красноармейской вдоль парка имени Томина вырубают деревья. Причем, ведется сплошная вырубка.

«Зачем город прекращают в Чернобыль... смотреть страшно...», – возмущаются троичане.

Администрация ответила: «Работы на данном участке улицы проводятся троицким предпринимателем. В ближайшее время там будет расширен участок под парковку автомобилей в связи с необходимостью. Перед проведением работ управлением ЖКХ был составлен акт, согласно которому предприниматель обязан возместить стоимость спиленных деревьев для проведения компенсационной высадки зеленых насаждений. Также сообщаем Вам, что проектом реконструкции городского парка предусмотрена высадка фруктового сада».

Горожан ответ не удовлетворил: чиновники не утончили ни сумму ущерба, ни где будет произведена компенсационная высадка, ни что за необходимость в парковке возникла у некоего предпринимателя, имя которого, кстати, тоже не назвали. Троичане предположили, что это Хусен Калонов – депутат городского Собрания и соратник мэра Троицка Александра Виноградова, владеющий магазинами по соседству.

Обещания компенсационных высадок тоже не впечатлили: «Сколько лет в городе уничтожают зеленые насаждения, а где растут деревья после компенсационной вырубки? Нигде».

«Они теперь и горсад превратят в пустое поле, как в сквере Памяти».

«Что значит «под парковку автомобилей в связи с необходимостью»? С чьей необходимостью? Жителям города эта парковка так необходима? Троичанам необходим чистый, зелёный, ухоженный город. Чтобы можно было прогуляться и отдохнуть в тени деревьев. Теперь каждый предприниматель имеет право в угоду своей прихоти и своей личной необходимости вырубать деревья, хозяйничать в общественном месте, словно у себя в огороде, посягать на общие природные ресурсы? Это наглая акция!» – возмущаются горожане.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 29.10.20

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