Группа ММК опубликовала финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года

Группа ММК опубликовала финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев текущего года.

Выручка Группы ММК выросла к прошлому кварталу на 23,4% и составила $1 565 млн, отражая увеличение объемов продаж на фоне восстановления деловой активности и роста цен на сталь в связи с улучшением рыночной конъюнктуры в России и в мире.

EBITDA за квартал составила $350 млн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 54,9%. Такой рост обусловлен улучшением рыночной конъюнктуры в 3 квартале и существенным ростом продаж на более маржинальный внутренний рынок. Рентабельность по EBITDA выросла на 4,6 п.п. до 22,4%.

Чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля в 3 квартале, выросла на 75,9% и составила $102 млн.

Свободный денежный поток за квартал значительно вырос и составил $335 млн. Положительное влияние на денежный поток оказало увеличение объемов продаж в совокупности с ростом показателей рентабельности, а также эффективная работа менеджмента в части снижения оборотного капитала на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка.

Ключевые результаты за 9 месяцев 2020 года:

Выручка Группы ММК сократилась к уровню 9 месяцев 2019 года на 22,3% до $4 543 млн в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и реконструкцией стана 2500 г/п.

EBITDA снизилась на 30,4% до $1 018 млн по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, что обусловлено снижением деловой активности и коррекцией мировых цен на сталь на фоне развития пандемии. Показатель рентабельности EBITDA сократился на 2,6 п.п. до 22,4%.

Чистая прибыль составила $291 млн, сократившись по сравнению с 9 месяцами 2019 года на 62,1%. Такое снижение главным образом было вызвано ухудшением рыночной ситуации и увеличением отрицательных курсовых разниц из-за девальвации рубля.

Свободный денежный поток составил $432 млн, снизившись на 30,0% по сравнению с 9 месяцами прошлого года в связи с ухудшением макроэкономической обстановки.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 29.10.20

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