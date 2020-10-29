Группа ММК опубликовала финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года

Группа ММК опубликовала финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев текущего года.
Выручка Группы ММК выросла к прошлому кварталу на 23,4% и составила $1 565 млн, отражая увеличение объемов продаж на фоне восстановления деловой активности и роста цен на сталь в связи с улучшением рыночной конъюнктуры в России и в мире.
EBITDA за квартал составила $350 млн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 54,9%. Такой рост обусловлен улучшением рыночной конъюнктуры в 3 квартале и существенным ростом продаж на более маржинальный внутренний рынок. Рентабельность по EBITDA выросла на 4,6 п.п. до 22,4%.
Чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля в 3 квартале, выросла на 75,9% и составила $102 млн.
Свободный денежный поток за квартал значительно вырос и составил $335 млн. Положительное влияние на денежный поток оказало увеличение объемов продаж в совокупности с ростом показателей рентабельности, а также эффективная работа менеджмента в части снижения оборотного капитала на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка.
Ключевые результаты за 9 месяцев 2020 года:
Выручка Группы ММК сократилась к уровню 9 месяцев 2019 года на 22,3% до $4 543 млн в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и реконструкцией стана 2500 г/п.
EBITDA снизилась на 30,4% до $1 018 млн по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, что обусловлено снижением деловой активности и коррекцией мировых цен на сталь на фоне развития пандемии. Показатель рентабельности EBITDA сократился на 2,6 п.п. до 22,4%.
Чистая прибыль составила $291 млн, сократившись по сравнению с 9 месяцами 2019 года на 62,1%. Такое снижение главным образом было вызвано ухудшением рыночной ситуации и увеличением отрицательных курсовых разниц из-за девальвации рубля.
Свободный денежный поток составил $432 млн, снизившись на 30,0% по сравнению с 9 месяцами прошлого года в связи с ухудшением макроэкономической обстановки.
Магнитогорск, Павел Зварзин
Магнитогорск. Другие новости 29.10.20
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