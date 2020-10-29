Реконструкцией Ленинградского моста займется компания, отсудившая у мэрии Челябинска миллиард

В Челябинске определились с компанией, которая будет ремонтировать Ленинградский мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок эксплуатации моста через реку Миасс на проспекте Победе истек несколько лет назад. Капремонт делали 25 лет назад. С тех пор нагрузки ежегодно возрастали. К 2016 году износ железобетонного основания проезжей части превысил 65%, а само стояние моста было оценено как предаварийное.

В итоге решили мост перестроить, увеличив количество полос и расширив пешеходное пространство. Деньги – без малого 1 млрд рублей – выделили в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

В конкурсе, объявленном комитетом дорожного хозяйства Челябинска, приняли участие две компании АО «Уралмостострой» и ООО «Урал-Сервис-Групп». Последний участник предложил на 30 млн меньше, но победителлем стало уфимское АО «Уралмостострой».

Компания уже работала с мэрией Челябинска: строила развязку по Братьев Кашириных, одна из задач которой – как раз снять нагрузку с Ленинградского моста. Контракт на сумму 6,8 млрд рублей был заключен в 2008 году, через несколько лет, став мэром Челябинска, Евгений Тефтелев отказался выплачивать часть суммы, заявив что стоимость объекта завышена. Подрядчик через суд добился выплаты всей предусмотренной контрактом суммы. Для погашения иска администрации пришлось взять кредит, который до сих пор не погашен, а на выплату процентов тратятся десятки миллионов рублей.

В 2018 году тот же Тефтелев попытался лишить подрядчика вновь выигранного контракта на завершение третьей очереди развязки (800 млн), но снова проиграл.

Теперь с АО «Уралмостострой» будет заключен контракт на 998 млн рублей. Работы по перестройке Ленинградского моста планируется начать в 2021 году.

Челябинск, Павел Зварзин

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