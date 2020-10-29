В Копейске вышли из строя сразу два флюорографа

В Копейской больнице №1 вышли из строя сразу два флюорографа.

«В связи с технической неисправностью оборудования временно не работают флюорографические кабинеты, расположенные по адресам: улица Борьбы – 34, и улица Гастелло – 1а, – сообщили в больнице. – Проведение флюорографического обследования с профилактической целью ввиду неисправности оборудования временно приостановлено».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 30 октября пациенты, получившие направления от участкового врача-терапевта для исключения пневмонии и относящиеся к поликлинике по улицы Борьбы -34, включая п. Потанино, РМЗ, п. Горняк, п. Шахта 205, п. Козырево, п. Вахрушево, п. Северный Рудник, должны обращаться в рентген-кабинет старого хирургического корпуса на улице Борьбы – 34 (1-й этаж, с 08:00 до 16:30 часов с понедельника по пятницу).

Пациентам поликлиники на улице Гастелло – 1а, включая живущих на улице Кирова 20, п. Советов, 6, п. Железнодорожный, п. 2-й Участок, необходимо обращаться в рентгеновский кабинет поликлиники (1-й этаж, кабинет № 2 с 11:00 до 17:00 часов с понедельника по пятницу).

При этом в поликлинике на Гастелло закрыли маммографический кабинет – как пояснили в больнице, с целью исключения пересечения потоков пациентов. Маммографию можно сделать в поликлинике на улице Борьбы.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 29.10.20

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