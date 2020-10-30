Челябинский городской бор начали превращать в парковку (ФОТО)

Автомобилисты начали постепенно занимать под парковку территорию Челябинского городского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лес, расположенный в центре города, пользуется большой популярностью у горожан. Минувшим летом и текущей осенью – до наступления холодов – бор был забит людьми буквально под завязку. Парковки у памятника Кручатову на всех, приехавших к бору на собственном автомобиле, не хватало. По вечерам ГИБДД приходилось даже ограничивать въезд на парковку.

А осенью автомобилисты начали проникать на территорию бора, паркуя автомобили на техническом проезде, постепенно поднимаясь все выше.

Аналогичная ситуация наблюдается и со стороны улицы Худякова: сначала автомобилисты оккупировали разворотные карманы, обустроенные для уборочной техники, потом начали занимать сам проезд.

Несмотря на то, что городской бор является особо охраняемой природной территорией и находится введении регионального минэкологии, технические проезды находятся на балансе города: дорогу в сторону обкомовских дач обслуживает Центральный район, а дорогу через карьеры к Шершням – комитет дорожного хозяйства (КДХ).

«Мы о проблеме знаем, – заявил РИА «Новый День» глава Центрального района Виктор Ереклинцев. – В ближайшее время со стороны улицы Худякова будут установлены знаки, запрещающие въезд. Будет работать эвакуатор».

Как намерен разбираться с нарушителями КДХ, выяснить пока не удалось.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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