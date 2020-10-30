ММК развивает цифровые решения в области металлоторговли

Одним из ключевых элементов повышения конкурентоспособности компании руководство Магнитогорского металлургического комбината рассматривает развитие клиентоориентированности. В рамках совершенствования этого подхода на ММК созданы и получили развитие различные клиентские сервисы, в том числе – мобильные приложения, позволяющие повысить качество и уровень продаж.

Прежде всего, следует упомянуть мобильное приложение «Клиент ММК», главное предназначение которого – информирование клиентов в режиме онлайн об исполнении договора о поставке продукции ПАО «ММК». Клиент имеет возможность в любой момент получить информацию по размещенным и отгруженным заказам, актуальные данные по балансам взаиморасчетов, узнать, на каком переделе находится заказ с помощью данных системы календарного планирования, получить информацию об отгрузке в разрезе сертификатов и отправленных вагонов, а также выставленные счета-фактуры и графики оплаты, отправить претензии и отследить их состояние.

Кроме того, для клиентов ММК с помощью данного приложения доступен просмотр скан-копий сертификатов качества, железнодорожных квитанций и счетов-фактур, а также доступ к каталогу металлопродукции ПАО «ММК». Как отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков, «ММК – клиентоориентированная компания, поэтому мы осуществляем цифровизацию в направлении повышения удобства наших клиентов. Благодаря этой программе наши клиенты в онлайн-режиме могут видеть продвижение их заказа по переделам. Они четко понимают, как создавать свои запасы, как планировать свои потоки. В свою очередь и мы можем регулировать свои запасы, что позволяет высвободить денежный поток для ведения операционной деятельности. Но самое главное – мы стали ближе к клиенту и смогли сохранить его время».

Еще одно приложение, призванное оптимизировать работу с клиентами комбината, – «Мобильный помощник продавца». Цель внедренного в 2019 году приложения – предоставить продавцу инструмент для оперативного принятия решения во время переговоров с клиентом с учетом маржинальности предполагаемой сделки. Продавец, ведя переговоры с контрагентом об объемах поставки и ценах, имеет возможность найти все необходимые ему параметры прямо в мобильном телефоне. Имея всю информацию на руках, сотрудник службы сбыта комбината в ходе переговоров с клиентами о поставке продукции ПАО «ММК» сможет принимать более обоснованные решения в части определения ценового диапазона и оценки возможностей производства. Приложение обеспечивает интерактивное управление данными, при этом отличается высоким уровнем удобства и простотой пользования. Оно позволяет производить расчет относительной маржинальности заявки – оценку заявки в сравнении с бюджетными показателями и уже принятыми на комбинат клиентскими заказами на основании показателя «маржинальность в час».

«Мобильный помощник продавца», как и другие цифровые сервисы на ММК, постоянно развивается. В августе 2020 года в нем внедрено отражение дополнительных показателей, в частности, показателя OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме») по контрагенту, оперативной отчетности продавца, состояния взаиморасчета по контрагенту. В сентябре 2020 года было внедрено в промышленную эксплуатацию отражение состояния исполнения заказов на переделе.

Внедрение и развитие мобильных приложений – не единственное направление совершенствования производственно-сбытовой деятельности в рамках реализации стратегической инициативы ПАО «ММК» «Продажи. Точно в срок». Ключевым элементом данной стратегии стала разработка Автоматизированной системы оперативно-календарного планирования (АС ОКПП). Благодаря внедрению АС ОКПП стали возможны расчет даты отгрузки в момент приема заказов с точностью, устраивающей обе стороны процесса; формирование графика производства и отгрузки заказа как для клиента, так и для производственного персонала; создание портала клиента, где он может видеть всю интересующую его информацию, а также отслеживать продвижение своего заказа по переделам комбината в режиме онлайн. По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, ММК приложил много усилий для того, чтобы модернизировать производство, расширить продуктовую линейку, качественно ее преобразовать. Однако сегодня для потребителя важны не только качество продукции и разнообразие предложения, но и поставка в точно оговоренные сроки. Поэтому, как отметил Павел Шиляев, повысить свою конкурентоспособность и клиентоориентированность ММК может только за счет внедрения лучших практик планирования производственного процесса.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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