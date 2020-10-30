Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 20 тысяч

В Челябинской области за сутки подтвержден 158 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5 школьников.

Региональный минздрав сообщает еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались четверо: мужчины 64,72, 74 и 86 лет. Причиной смерти 55-летней женщины стали развившиеся на фоне инфекции гемоторакс и шок. Еще два пациента умерли от хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 20 тысяч 113 инфицированных, 636 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 168).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.10.20

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