В Челябинске на ребенка упало дерево

В Челябинске на девочку упало дерево, ребенок в реанимации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Советском районе во дворе домов № 88 – 88а на улице Мебельной. По словам очевидцев, родители безрезультатно пытались вызвать «скорую» и, в конце концов, увезли 8-летнюю дочь в больницу самостоятельно.
Сейчас девочка находится в реанимации со сложными переломами руки и ноги.
По факту травмирования ребенка начали проверки прокуратура и полиция Советского района. Местные жители утверждают, что во дворе есть еще деревья, которые могут вот-вот упасть.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.10.20
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