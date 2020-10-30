В Челябинске на ребенка упало дерево

В Челябинске на девочку упало дерево, ребенок в реанимации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Советском районе во дворе домов № 88 – 88а на улице Мебельной. По словам очевидцев, родители безрезультатно пытались вызвать «скорую» и, в конце концов, увезли 8-летнюю дочь в больницу самостоятельно.

Сейчас девочка находится в реанимации со сложными переломами руки и ноги.

По факту травмирования ребенка начали проверки прокуратура и полиция Советского района. Местные жители утверждают, что во дворе есть еще деревья, которые могут вот-вот упасть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.10.20

Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 20 тысяч. / ММК развивает цифровые решения в области металлоторговли. / Челябинский городской бор начали превращать в парковку (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»