Экс-начальнику уральской колонии предъявлено обвинение во взточничестве

В Челябинской области предъявлено объявление бывшему начальнику исправительной колонии № 15. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий и получение взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, по версии следствия, в течение 2018-2019 годов обвиняемый получил взятки от четырех заключенных на сумму более 100 тысяч рублей за возможность пользоваться телефонами и послабление в режиме содержания.

Еще более 250 тысяч он получил от заключенных за возможность использования сотовой связи и беспрепятственного перемещения по территории исправительного учреждения. По словам обвиняемого, эти деньги он потратил на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.10.20

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