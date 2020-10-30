В Челябинской области ожидаемо продлили НМУ

НМУ в Челябинске ожидаемо продлили на все выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, продержатся в городе до 19 часов 2 ноября. Аналогичная ситуация отмечается в Карабаше и Коркино.

Кроме того, НМУ объявлены в Златоусте и Сатке – в этих городах неблагоприятные метеоусловия прогнозируются с 19:00 часов 30 октября до 20 часов 31 октября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.10.20

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