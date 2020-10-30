Первой жертвой осеннего льда на Южном Урале стал ребенок

На Южном Урале утонул 8-лтений ребенок.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, трагедия произошла сегодня в селе Уйское. Девочка вышла на лед и провалилась. Выбраться самостоятельно из полыньи она не смогла.
Тело ребенка нашли в 50 метрах от берега. В Челябинской области это первая жертва тонкого льда в наступившем сезоне.
Уйское, Павел Зварзин
Уйское. Другие новости 30.10.20
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