Первой жертвой осеннего льда на Южном Урале стал ребенок

На Южном Урале утонул 8-лтений ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, трагедия произошла сегодня в селе Уйское. Девочка вышла на лед и провалилась. Выбраться самостоятельно из полыньи она не смогла.

Тело ребенка нашли в 50 метрах от берега. В Челябинской области это первая жертва тонкого льда в наступившем сезоне.

Уйское, Павел Зварзин

Уйское. Другие новости 30.10.20

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