На Южном Урале умерли еще 7 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 164 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 школьников.

Региональный минздрав сообщает еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались трое: мужчины 50 и 54 лет и 82-летняя женщина. Причиной смерти остальных стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 20 тысяч 277 инфицированных, 643 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 171).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.10.20

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