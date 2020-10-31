На Южном Урале умерли еще 7 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 164 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 школьников.
Региональный минздрав сообщает еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались трое: мужчины 50 и 54 лет и 82-летняя женщина. Причиной смерти остальных стали хронические заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 20 тысяч 277 инфицированных, 643 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 171).
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 30.10.20
Самые крутые слухи недели: книга книг. / Южноуральцы не понимают, как выполнять постановление Роспотребнадзора. Чиновники объяснять отказываются. / 15-летней ревнивице, пытавшейся убить одноклассницу, разрешили ходить в школу. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube