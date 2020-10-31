На Южном Урале от коронавируса умер еще один медик

В Челябинской области от коронавируса умер еще один медик.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, скончалась 48-летняя медицинская сестра городской больницы №3 Магнитогорска.
Более 30 лет она проработала в травматологическом пункте.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 31.10.20
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