На Южном Урале от коронавируса умер еще один медик

В Челябинской области от коронавируса умер еще один медик.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, скончалась 48-летняя медицинская сестра городской больницы №3 Магнитогорска.

Более 30 лет она проработала в травматологическом пункте.

Челябинск, Светлана Намская

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