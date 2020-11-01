На Южном Урале число умерших, зараженных коронавирусом, в октябре увеличилось на треть

В Челябинской области за сутки подтверждено 170 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5 школьников.

Региональный минздрав сообщает еще о 5 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались четверо: мужчины 59 и 72 лет, женщины 67 и 68 лет. Причиной смерти еще одного мужчины стали хроническая обструктивная болезнь лёгких и шок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 20 тысяч 447 инфицированных, 648 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 175).

Отметим, что за октябрь число выявленных инфицированных составило 21,5% к показателям всего предыдущего периода пандемии, число умерших зараженных выросло на треть, а скончавшихся непосредственно от коронавируса – на 38%.

Челябинск, Павел Зварзин

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