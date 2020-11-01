В минздраве разъяснили путаницу с пациентами, госпитализированными после взрыва в челябинской ГКБ №2

В минздраве Челябинской области разъяснили путаницу с числом пациентов, госпитализированных после вчерашнего взрыва в челябинской ГКБ №2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», различные ведомства называли разные цифры. А в прокуратуре заявили, что из-за перебоев с подачей кислорода до или сразу после взрыва умерли 2 человека.

«По уточнённым данным на сегодняшний день всего в медицинские учреждения города после взрыва было доставлено 156 человек, из них 3 – реанимационных больных. Важно, что все эвакуированные живы! – заявили в региональном минздраве. – Ухудшения состояния здоровья у пациентов при эвакуации на госпитальные базы не зафиксировано, они получают все необходимое лечение.

Статистика по находящимся в больнице пациентам передаётся каждое утро.

По ней на утреннее время (31.10.20 – прим. РИА «Новый День») было зафиксировано 158 человек (из них 5 умерших за сутки).

Далее поступила информация о поступивших в течение утра ещё 3 пациентах.

Только после точной пофамильной сверки всех пациентов на сегодня мы может говорить про уточнённые данные в 156 человек.

Журналисты запрашивают цифры здесь и сейчас и получают их на данный период времени, что необходимо учитывать.

По смертям в ежедневной статистике, объясняем вновь и вновь: мы публикуем информацию об умерших не по факту смерти, а после разбора каждого случая комиссией специалистов и результатов патологоанатомического вскрытия (в зависимости от конкретной истории)».

Информацию прокуратуры об умерших из-за перебоев с подачей кислорода пока никто не подтверждает.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.11.20

В Челябинске начали восстанавливать дом, пострадавший от взрыва в ГКБ №2. / На Южном Урале число умерших, зараженных коронавирусом, в октябре увеличилось на треть. / «Просто так ничто не взрывается…» Ректор ЮУрГУ назвал возможные причины взрыва в ковидном госпитале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»