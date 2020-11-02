Глава Челябинска серьезно заболела

Глава администрации Челябинска Наталья Котова заболела.

«У Натальи Котовой диагностирована пневмония, – сообщили в мэрии. – Сданы 3 анализа на COVID-19, все отрицательные. Глава Челябинска лечится и работает дистанционно».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.11.20

В минздраве разъяснили путаницу с пациентами, госпитализированными после взрыва в челябинской ГКБ №2. / В Челябинске начали восстанавливать дом, пострадавший от взрыва в ГКБ №2. / На Южном Урале число умерших, зараженных коронавирусом, в октябре увеличилось на треть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»